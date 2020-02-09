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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي: مصر ستظل داعماً أساسياً لتعزيز أطر العمل الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن بلاده ستظل داعماً أساسياً لتعزيز أطر العمل الأفريقي. وقدم، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، بياناً مقتضباً بشأن الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد خلال العام الماضي. وقال: "مصر ستظل داعماً أساسياً لتعزيز أطر العمل الأفريقي". وأضاف: "الطريق نحو أفريقيا التي نريدها لا يزال ممتداً.. ولا بد من السير على ذلك الطريق بالعمل الجاد". وقال: "نحن على ثقة بإمكانية تغير الواقع إلى مستقبل أفضل للقارة الأفريقية".
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