شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: هبوط إضطراري لطائرة أردنية بسبب خلل فني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأردنية وذلك بسبب خلل فني في الطائرة. وأضافت الإدارة، في بيان صحفي اليوم الأحد تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، أن برج المراقبة تلقى بلاغاً الساعة 7ر12 ظهر اليوم عن وجود خلل فني في طائرة طالبة الهبوط بمطار الكويت الدولي. وأوضح البيان أن الطيران المدني اتخذ الإجراءات اللازمة حيث هبطت الطائرة بسلام في أرض المطار.





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