علاوي محذراً إيران: لن تستطيعوا تحقيق أحلامكم التوسعية في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

أكد رئيس ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي، اليوم الأحد، أن إيران تجاوزت الخطوط الحمر واثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، مشيراً أن إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق. ووفقاً لما ذكرته "السومرية" العراقية، قال علاوي في بيان، رداً على تصريحات مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بشأن طرد الأمريكان وحلفاؤهم من العراق، إنه "مرةً أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وأن محور (طهران - بغداد – دمشق- بيروت - فلسطين ) سيكون محوراً واحداً لطرد الأمريكان". وكان مستشار خامنئي للشؤون الدولية، قد توعد في وقت سابق، القوات الأمريكية في العراق، مبيناً أنه سيتم طردها بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم، قائلاً : "على الأمريكيين أن يدركوا أنهمم خارجون من العراق لا محالة، وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته "، مضيفاً أن الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر". وأوضح علاوي في البيان، أنه "في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها، وأن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار". وأوضح علاوي أن "السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها في العراق ودول المنطقة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها". وتابع زعيم ائتلاف الوطنية: "نكرر دعوتنا لإيران لانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لأن ذلك سيرتد عليها عكسياً وسيسبب ضرراً بمصلحتها ومصلحة شعبها أولاً".

