سلاح الجو التايواني يعترض طائرات صينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

تدافعت طائرات سلاح الجو التايواني لاعتراض طائرات صينية تحلق فوق الجزيرة التي تزعم بكين سيادتها عليها في خطوة شجبتها وزارة الدفاع التايوانية قائلة إنها "تهدد السلام والاستقرار في المنطقة". وكانت الصين تسير طائرات فيما تطلق عليه تدريب على "تطويق الجزيرة" الذي يجري بشكل متقطع منذ 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إينغ وين السلطة. وتعتقد بكين أن تساي التي أعيد انتخابها الشهر الماضي تريد المضي قدماً باتجاه استقلال الجزيرة. وتقول تساي إن "تايوان دولة مستقلة واسمها الرسمي جمهورية الصين". وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "مقاتلات صينية من طراز جيه.11 وإتش.6 حلقت فوق قناة باشي إلى الجنوب من تايوان ثم خرجت إلى المحيط الهادي قبل أن تعود لقاعدتها عبر مضيق مياكو الواقع بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا في اليابان إلى الشمال الشرقي من تايوان". وأضافت الوزارة: "خلال هذه الفترة استخدم الجيش الوطني بشكل مناسب طائرات استطلاع وطائرات تابعة للدفاع الجوي بالتوازي مع إجراءات الاستنفار للقتال". وأوردت الوزارة صوراً لمقاتلة تايوانية من طراز "إف.16" تلاحق طائرة صينية من طراز "إتش.6". ولم يرد تعليق من وزارة الدفاع الصينية.

