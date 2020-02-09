الطيار الموقوف يهاجم محمد رمضان: خربت بيتي.. والفنان يرد: مستعد لأي تعويض



هاجم الطيار المصري أشرف أبواليسر، غضبه على الفنان محمد رمضان، بعدما كان سبباً في وقفه عن العمل مدى الحياة، إثر نشر رمضان فيديو له من كابينة الطيار، مدعياً قيادته الطائرة، ما أثار انتقادات لاذعة من جمهور سوشيال ميديا، انتهت بإيقاف الطيار ومساعده عن العمل.

وأكد أبواليسر أن هذا الفيديو تسبب في أذى وتدمير حياة ناس كثر وقطع رزق عدد منهم، بعدما تحول الأمر إلى قضية رأي عام، فما كان من سلطة الطيران المدني المصرية سوى إيقافي مدى الحياة عن الطيران، وإيقاف مساعدي سنة دون ذنب منا، رغم وعود رمضان لنا أنه سيحل كل الأمور بفضل علاقاته المهمة.

ورد محمد رمضان على فيديو أبواليسر، إذ صرح في أحد البرامج التلفزيونية المصرية، أمس، أن الطيار كان يعلم بأمر الفيديو وأنه ليس مفبركاً، مؤكداً أنه لم يقد الطائرة، وحاول إفهام الأمر للجميع ولكن دون جدوى، معلناً اعتذاره للطيار أبواليسر، ومبدياً استعداده لأي تعويض يطلبه.