النشرة: فان لنقل الركاب يصطدم بعامود للانارة وشجرة عند مدخل صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن إصطدم فان لنقل الركاب بعامود للإنارة وشجرة في منطقة الحسبة عند مدخل صيدا الجنوبي واقتصرت الأضرار على الماديات.

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