ميشال ضاهر: إعادة هيكلية الدين العام هي الحقيقة المرة

أشار النائب ​ميشال ضاهر​ إلى أن "إعادة هيكلة ​الدين العام​ هي القضية، حيث أصبح مجمل الديون بما فيها خسائر ​البنك المركزي​ حوالي ١٥٠ مليار ​دولار​ ما يعادل ٢٨٠ بالمئة من الدخل القومي وهي الأعلى في ​العالم​ لإنقاذ هذا البلد يجب تخفيض الدين إلى حوالي ٦٠ مليار دولار توزيع الخسائر قد يصل إلى مبلغ ٩٠ مليار دولار.إنها الحقيقة المرّة".

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