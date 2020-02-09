مدينة صور احتفلت بعيد مار مارون

احتفلت الطائفة المارونية في ​مدينة صور​ بعيد القديس ​مار مارون​، حيث أقيم للمناسبة قداس احتفالي في ​كنيسة​ سيدة البحار المارونية في صور، ترأسه نائب رئيس أساقفة صور للموارنة المونسنيور شربل عبد الله عاونه عدد من الآباء في حضور حشد من ابناء الطائفة.

وبعد تقديم الذبيحة الإلهية وقراءة ​الإنجيل​ المقدس، أقيم زياح داخل الكنيسة حمل خلالها المونسنيور عبد الله صورة القديس مارون، تبارك منها الحضور، ثم ألقى عبد الله عظة تناول فيها معاني المناسبة وحياة القديس مارون وفضائله، أملا ببركة القديس مارون وشفاعته كي يخرج ​لبنان​ من أزمته الاقتصادية وأن ينعم المواطن بحياة كريمة.