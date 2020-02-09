نبيل نقولا: نعم للثورة العادلة ضد المحتل والفاسد

أعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "البعض انتفض وثار على سلطة سرقت امواله واحلامه فحطم وزرع الفوضى، والاميركي والاعلام بجانبه، اما الذي سرق العدو ارضه واعتدى على عرضه وعربد في سمائه وهجر ابنائه الا يحق له ان يقاوم، والاميركي ينعته ب​الارهاب​"، متسائلاً "اين العدالة"، قائلاً "نعم للثورة العادلة ضد المحتل و​الفاسد​".

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