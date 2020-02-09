وزير الزراعة عباس مرتضى التقى وفد الاتحاد الوطني للفلاحين

أثنى رئيس الإتحاد الوطني للفلاحين محمد الفرو على القرار الذي اتخذه وزير الزراع والثفافة عباس مرتضى "بتأخير استيراد البطاطا المصرية لغاية 18 من الشهر الحالي، مما سمح بتصريف الانتاج المحلي، وفي الوقت نفسه لم يؤذ هذا القرار تطبيق الروزنامة الزراعية الموقعة مع الجمهورية العربية المصرية، حرصا على مصالح القطاعات الزراعية".
وخلال زيارته مرتضى، اعتبر الفرو أن "تأخير دخول البطاطا المصرية من تاريخ 1 شباط الحالي إلى 18 منه يعتبر إنجازا زراعيا، والتأخير أكثر من هذا الوقت كان سيؤدي إلى ارتفاع في سعر كيلو البطاطا إلى ما يزيد عن 4 آلاف ليرة لبنانية"، مؤكداً أن "قرار الوزير مرتضى كان لصالح المزارع والمستهلك في آن معا".
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