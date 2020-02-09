وزير الزراعة عباس مرتضى التقى وفد الاتحاد الوطني للفلاحين

أثنى رئيس الإتحاد الوطني للفلاحين محمد الفرو على القرار الذي اتخذه وزير الزراع والثفافة ​عباس مرتضى​ "بتأخير استيراد ​البطاطا​ المصرية لغاية 18 من الشهر الحالي، مما سمح بتصريف الانتاج المحلي، وفي الوقت نفسه لم يؤذ هذا القرار تطبيق الروزنامة الزراعية الموقعة مع ​الجمهورية​ العربية المصرية، حرصا على مصالح القطاعات الزراعية".

وخلال زيارته مرتضى، اعتبر الفرو أن "تأخير دخول البطاطا المصرية من تاريخ 1 شباط الحالي إلى 18 منه يعتبر إنجازا زراعيا، والتأخير أكثر من هذا الوقت كان سيؤدي إلى ارتفاع في سعر كيلو البطاطا إلى ما يزيد عن 4 آلاف ليرة لبنانية"، مؤكداً أن "قرار الوزير مرتضى كان لصالح المزارع والمستهلك في آن معا".