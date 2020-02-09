توجه رئيس الوزراء السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ابناء الطائفة المارونية، قائلاً "اصدق التمنيات لأخواننا ابناء الطائفة المارونية بعيد مارمارون نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ​لبنان​ بلداً للعيش المشترك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري بمناسبة عيد مارمارون: نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لبنان بلداً للعيش المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.