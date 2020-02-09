الاتصالات الإيرانية: تعرضنا لهجوم إلكتروني شديد أمس أدى إلى قطع الإنترنت

أعلن وزير ​الاتصالات​ ال​إيران​ي محمد جواد آذري جهرمي، "تعرض بلاده لهجوم إلكتروني شديد أمس أدى إلى قطع ​الإنترنت​"، مشيراً الى ان "الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلا والعدو لا يزال مصرا على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران"، موضحاً أن "العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار ​الثورة​، وأن التأثير على الأجواء في إيران خلال فترة ​الانتخابات​ البرلمانية هو أحد مخططات العدو، وأميركا كانت قد هددت بأنها بصدد إيجاد خلل في الشبكة الوطنية الإيرانية للإنترنت".

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