النشرة: الجيش السوري حقق تقدما في منطقة الراشدين الرابعة غرب حلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان وحدات من ​الجيش السوري​ حققت تقدما في منطقة الراشدين الرابعة غرب حلب واستهدفت تجمعات المسلحين في منطقة الكماري الريف الغربي الجنوبي ومحاور تحركهم غرب جمعية الزهراء والليرمون . هذا وتواصل ​القوات​ التقدم لتقليص المسافة على الطريق الدولي دمشق حلب بين الريف الحلبي والادلبي لمسافة تقل عن ١٥ كم .

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