أردوغان: إسرائيل وسعت حدودها دون وجه حق ولن نعترف بصفقة القرن

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في رسالة بعثها إلى المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل ​القدس​"، ان "الخطة التي دخلت الأجندة العالمية تحت مسمى "​صفقة القرن​" المزعومة، والتي تعلن القدس عاصمة لإسرائيل، مجرد وهم يهدد السلام والطمأنينة في المنطقة، ولن نسمح بتحقيقه"، مشيراً الى "عدم الاعتراف بهذه الخطة التي تعني ضم الأراضي ال​فلسطين​ية و​القضاء​ على فلسطين بشكل تام والاستيلاء على كامل القدس"، مؤكدا "رفض ​تركيا​ المطلق لهذه المبادرة التي تقبل ظاهريا بحل الدولتين، بينما في الواقع هي محاولة لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي تحت رعاية ​الإدارة الأميركية​"، لافتاً إلى أن "إسرائيل وسعت حدودها دون وجه حق، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين من الاحتلال والدمار والألم، منذ أعوام طويلة"، موضحاً أن القدس خطنا الأحمر، وان أهم مسؤولية ملقاة على عاتقنا كدول إسلامية في هذه المرحلة، حماية حرمة ​المسجد الأقصى​، ونصرة القدس رمز السلام، والدفاع عن ​حقوق الفلسطينيين​".