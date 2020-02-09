دفاع اسرائيل: سنفعل ما بوسعنا لتتحول سوريا إلى فيتنام خاصة بالإيرانيين

وعد وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي نفتالي بينت بتكثيف الجهود لمواجهة ​إيران​ عسكريا ب​سوريا​، وذلك تعليقا على الغارات الجوية الأخيرة التي طالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري محيط دمشق.

وأشارت صحيفة "​تايمز​ أوف إسرائيل"نقلاً عن بينت بأن "الصحف العالمية تحدثت عن مقتل 23 سوريا وإيرانيا في سوريا الشهر الماضي، وهذه أعداد كبيرة، وسنفعل أكثر فأكثر كي تتحول سوريا إلى ​فيتنام​ خاصة بالإيرانيين"، مؤكداً أن "هدف إسرائيل يكمن في إخراج ​القوات​ الإيرانية بالكامل من سوريا خلال عام واحد".

ولم يعلق بينت على الاتهامات التي وجهتها ​وزارة الدفاع الروسية​ إلى إسرائيل باستغلال ​طائرة​ ركاب قادمة من ​طهران​ إلى دمشق كغطاء أثناء تنفيذ تلك الغارات، ما كاد أن يتسبب في إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية.