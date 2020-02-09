دفاع اسرائيل: سنفعل ما بوسعنا لتتحول سوريا إلى فيتنام خاصة بالإيرانيين

وعد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت بتكثيف الجهود لمواجهة إيران عسكريا بسوريا، وذلك تعليقا على الغارات الجوية الأخيرة التي طالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري محيط دمشق.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"نقلاً عن بينت بأن "الصحف العالمية تحدثت عن مقتل 23 سوريا وإيرانيا في سوريا الشهر الماضي، وهذه أعداد كبيرة، وسنفعل أكثر فأكثر كي تتحول سوريا إلى فيتنام خاصة بالإيرانيين"، مؤكداً أن "هدف إسرائيل يكمن في إخراج القوات الإيرانية بالكامل من سوريا خلال عام واحد".
ولم يعلق بينت على الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع الروسية إلى إسرائيل باستغلال طائرة ركاب قادمة من طهران إلى دمشق كغطاء أثناء تنفيذ تلك الغارات، ما كاد أن يتسبب في إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية.
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