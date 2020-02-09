نتانياهو: سنحصل على دعم أميركي لضم غور الأردن وشمال البحر الميت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أن إسرائيل ستحصل على دعم من ​الولايات المتحدة الأميركية​ لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ وكل المستوطنات اليهودية في الضفة، من دون استثناء.

وأشار نتانياهو خلال جلسة ل​مجلس الوزراء الإسرائيلي​، أن حكومته "في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، جزءا من دولة إسرائيل".

وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل ​ديفيد فريدمان​، قد حذر من أن أي ضم لأراض فلسطينية حاليا سيعرض الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ للخطر.

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