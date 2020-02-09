نتانياهو: سنحصل على دعم أميركي لضم غور الأردن وشمال البحر الميت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستحصل على دعم من الولايات المتحدة الأميركية لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت وكل المستوطنات اليهودية في الضفة، من دون استثناء.
وأشار نتانياهو خلال جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن حكومته "في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزءا من دولة إسرائيل".
وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قد حذر من أن أي ضم لأراض فلسطينية حاليا سيعرض الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط للخطر.
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