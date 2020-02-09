وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نريد حربا مع حماس بل تأمين سكان الجنوب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن إسرائيل لا تريد حربا مع حركة حماس في قطاع غزة لكنها تريد تأمين سكان الجنوب.
وقد أشارت صحيفة "يديعوت آحرونوت" نقلاً عن بينت، إلى "أنني أنهيت للتو جلسة تقييم للوضع في لواء غزة. إسرائيل ليست راغبة في حرب مع حماس في غزة. لكن لدينا التزام لتأمين سكان الجنوب"، لافتاً إلى أن "التصرفات غير المسؤولة لقادة حماس تقربنا من حرب مدمرة ضدهم. لن نعلن متى ولن نعلن أين، فالعملية العسكرية ستكون مختلفة جدا عن سابقاتها، ولن يكون أحد منهم محصنا".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "وأمام حماس الخيار، إما أن تختار الحياة والازدهار الاقتصادي أو أن يختاروا الإرهاب ويدفعوا ثمنا لا طاقة لهم عليه".
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