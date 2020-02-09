تايلاند تكشف "السبب العجيب" وراء مجزرة السبت الدامية

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Sky News منفذ الهجوم الدامي في تايلاند

وأعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع ضحايا المجزرة إلى 27 شخصا، بينهم القاتل، حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 57 آخرين، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده تايلاند في العقود الأخيرة.

وأطلق جنديا بالجيش النار بشكل عشوائي على عسكريين ومدنيين، فقتل 26 شخصا على الأقل، في مركز تجاري محلي في مدينة كورات، شمال شرقي البلاد، مساء السبت.

أخبار ذات صلة

وكشف رئيس وزراء البلاد، برايوت تشان أوتشا، أن الجندي التايلاندي الذي ارتكب المجزرة كان يعاني من "مشكلات شخصية" مرتبطة ببيع منزل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال تشان أوتشا إن أن الدافع وراء الهجوم الدامي كان شعور الجندي "بضغينة" من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض للخداع فيها.

شاهد ايضًا: تايلاند.. مقتل منفذ الهجوم المروع

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي سيارة لعبة تتحول إلى رجل آلي إليك روبوسن تي9 أول لعبة روبوتية متحولة، حيث يتحول الربوت من سيارة إلى روبوت ثنائي الأرجل. سكاي نيوز عربية

بلودهاوند.. أسرع سيارة في العالم تعرف على سيارة "بلودهاوند" التي تسعى لكسر الرقم القياسي لأسرع سيارة في العالم والتي تصل سرعتها إلى ألف ميل في الساعة. سكاي نيوز عربية

الصين تطلق إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار كورونا قدمت شركات تكنولوجية صينية خدمات جديدة لمكافحة فيروس كورونا.. الخدمات الجديدة جاءت عن طريق تصميم روبوتات لقياس درجة حرارة الأجسام. كما تضمنت بث رسائل مستمرة للمواطنين لتنصحهم بوضع الكمامات للحماية من الفيروس. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان تايلاند.. مقتل منفذ الهجوم المروع سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأشارت وزارة الدفاع التايلاندية إلى أن العسكري محترف، وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية، وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص.

وانتشرت صور وفيديوهات عدة توثق لحظات الهجوم، على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي العسكري.

وتقول صحيفة "بانكوك بوست" إن "المذبحة بدأت عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين في معسكر سوراثامثاك التابع للجيش، قبل أن يفر هاربا في سيارة عسكرية".

وعلى طول الطريق المؤدية إلى مركز التسوق "تيرمينال 21" في منطقة موانغ، أطلق الجندي النار على مدنيين.

قبل أن يتحصن داخل مركز تجاري بعد استهدافه بقاذفة قنابل، وشرع في إطلاق النار على المتسوقين.