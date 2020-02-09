دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بشكل مؤقت.. الصين تطلق اسم (NCP) على فيروس كورونا الجديد

أطلقت السلطات الصينية تسمية (NCP) بصفة مؤقتة على فيروس كورنا الجديد، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن، وخلّف نحو 805 قتلى وأكثر من 37 ألف مصاب، وفقًا لآخر إحصائية.

وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس كورونا وهي مرض حاد للجهاز التنفسي (2019-nCoV)، وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ«نوع جديد لكورونا».

وتم اقتراح هذه التسمية في البداية، حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر في ما بعد، مثل تسمية «فيروس ووهان».

ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق، وفقًا للتصنيف العالمي للأمراض والمشكلات الصحية.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا القاتل في الصين، اليوم الأحد، إلى 37 ألفًا و198 شخصًا.

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وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزًا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس. الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، وكان قد تسبب في وفاة 774 شخصًا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وكان 45% من إجمال المصابين بسارس في الصين وحدها.

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