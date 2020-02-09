شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: رئيس الوزراء وجه بتحديث الخريطة الاستثمارية وتدريب الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، إن رئيس الوزراء وجه بتحديث الخريطة الاستثمارية وتدريب الموظفين عليها، مؤكداً أن الهيئة تنظر فى 120 ملف خاص بفض المنازعات شهرياً، متابعاً: "يتبقى الآن 200 ملف فقط، ونعمل عليهم الآن، ولو حد من النواب عنده أى ملف متعطل يبعتهولى".

وأضاف "عبد الوهاب" فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أن زيارته لمحافظة المنيا لم تكن زيارة بروتوكولية، ولكن كتبها على الصفحة الشخصية، ودعا المستثمرين بالحضور وعرض مشكلاتهم، وكان معه ممثلى البنوك والجهات المختلفة لحل المشكلات.

ودعا رئيس هيئة الاستثمار، اللجنة للحضور فى هيئة الاستثمار والإطلاع على الخريطة الاستثمارية، متابعاً: "لدينا خريطة فيها 3000 فرصة بس المهم يتم تحديثها مع جميع جهات الولاية، كمان محتاجين نشتغل عليها أكتر في شأن المشروعات الصغيرة"، وأكدت اللجنة أنها ستزورها خلال شهر.

وفى شأن مكاتب الاستثمار فى المحافظات، قال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار للنواب، : "لا تخلطوا بين مركز خدمات المستثمرين وإدارة الاستثمار في المحافظة ومكتب الاستثمار في المحافظات، وبخصوص مكاتب الهيئة فى المحافظات، لو حد قصر قولولي هنقله فوراً، أنا متشدد جدا في الموضوع دا".