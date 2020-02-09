شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتشكيل لجنة وزارية لبحث الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، بمخاطبة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية عليا تضم وزارات التخطيط والمالية والصناعة والاستثمار، ويشارك فيها البرلمان لبحث وجود خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة وفك اشتباك تضارب الولايات على الأراضي.

كما أوصت اللجنة فى اجتماعها اليوم، بعمل تقرير بالعوائق التى تواجه الهيئة فى المناطق الصناعية "الصف وبنها ومية غمر"، والتواصل مع وزيرة الصناعة، لتحديد قائمة المنتجات التى تستوردها مصر من واقع مصلحة الجمارك، حتى تكون الخريطة الاستثمارية الجديدة تتطابق مع الواقع.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، إنه سيخاطب من اليوم كل جهات الولاية، متابعًا: "هسألهم على المشروعات الصغيرة اللى عندهم عشان هحطها على المشروعات الموجودة اللى على الخريطة دلوقتى، ومحتاج مهلة شهر وأعرض عليكم المستجدات بشأن ما حدث وما هو متعطل".

وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، إن اللجنة ستنظم زيارة للخريطة الاستثمارية بعد شهر من الآن، حتى تتابع كافة المستجدات الخاصة بالخريطة، وتحديدًا فى المشروعات الصغيرة.