شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمسائلة وزيرى الاستثمار والصناعة السابقين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن النتائج التى خرجنا بها الفترة الماضية على مستوى الاستثمار، تقول إنه لم يكن لدينا وزير استثمار ولا وزير صناعة، مشددًا: "المفروض يتم مسائلتهم على ضياع الكثير من فرص الاستثمار على البلد، غلطوا فى حق الوطن ولازم يتحاسبوا".

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ومن جانبه، قال النائب محمد المرشدى،: وكيل اللجنة، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم: "نحتاج ثورة شاملة لوحدة القرار من الجهاز الحكومى، فضلا عن اجتماع عاجل لوزارة الصناعة مع وزارة الاستثمار لتحديد المشروعات التى تحتاجها مصر، لمنع التضارب بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار"، مشددًا على أن مكاتب هيئة الاستثمار فى المحافظات ليس لديها الخبرة الكافية للتعامل مع المستثمرين.

وقال النائب سيد أبو بردعة، إن مكاتب هيئة الاستثمار فى المنيا مكاتب ديكور، مضيفًا: "بيروح الموظف الصبح عشان يأكل الساندوتش وكباية الشاى ويروح، محتاجة إعادة تطوير لأن المخرجات تساوى صفر، ولازم ترويج وتسويق إننا موجودين، أرجوكم تواجدوا فى الشارع مش فى المكاتب".