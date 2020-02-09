شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يهنئ وكيل البرلمان على منصب جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، بصدور قراراً من المستشار بهاء أبو شقة بتعيينه رئيساً شرفياً للحزب، متمنياً له بالتوفيق والتقدم.

ويكون سليمان وهدان ثالث رئيس شرفى حالى للحزب، عقب عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومصطفى الفقى المفكر السياسى ورئيس مكتبة الإسكندرية.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قد أعلن تعيين النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، رئيسًا شرفيًا للحزب بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذى للحزب.

وقال أبو شقة، إن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نموذج للنائب الحزبي المتلزم، معلنًا تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، موضحاً أن اللجنة تتشكل برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من فؤاد بدراوي وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد المرغني، ومحمد مدينة، وأمل رمزي.

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وأشار أبو شقة، إلى أن المكتب التنفيذي سيكون لمدة عام ابتداءً من اليوم طبقًا لقرار الهيئة العليا الذي صدر وجرى تنفيذه من العام الماضي.