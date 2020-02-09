شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تناقش ملف الأمن المائى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون العربية إجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفير علاء رشدي المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمناقشة ثلاث طلبات مقدمة من النائب أحمد فؤاد أباظة حول دور جامعة الدول العربية في عدد من القضايا العربية، خاصة موضوع الأمن المائي العربي كتحدي رئيسي للأمن القومي العربي.

وكذلك بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وآخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، وجهود مصر في هذا الشأن، وقد قدمت وزارة الخارجية طلباً بتأجيل طلبي الإحاطة الخاصين بفلسطين وليبيا لانشغال المسئولين عن الملفين في مؤتمرات خارج مصر.

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وقد تم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالأمن المائي العربي وجاء الرد حول أن هذا الموضوع يحظى بأهمية من جانب جامعة الدول العربية حيث يوجد بها مجلس وزراء المياه العرب الذي يتولى مناقشة هذا الملف وبحث موضوعات المياه والأمن المائي العربي، كما أن هذه القضية ليست جديدة فمعظم الدول العربية تعاني من ندرة الموارد المائية منذ سنوات حيث تتسع الفجوة بين حجم الطلب على المياه والكمية المتوافرة منها وهي أزمة تعتبر من التحديات الخطيرة التي تواجه الدول العربية.