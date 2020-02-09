شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض مكتب مجلسه فى تحديد موعد مناقشة 14 طلبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 14طلب مناقشة مقدم من النواب، مطالبين فيها بتوضيح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا التى تهم المواطنين والوطن

وتشمل طلبات المناقشة الاتى

1-طلب مناقشة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل كافة المدارس الابتدائية والإعدادية المنفصلة إلى مدارس تشمل الروضة والابتدائى والإعدادى لخدمة التلاميذ والعملية التعليمية.

2-طلب مناقشة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تخصيص أراضى الأوقاف لمشروعات ذات النفع العام بدون مقابل.

3-طلب مناقشة من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار الكلاب الضالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

4-طلب مناقشة من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب لتخفيض معدلات البطالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.

5-طلب مناقشة من النائب عفيفى كامل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

6-طلب مناقشة من النائب عفيفى كامل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات للمرضى الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة.

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7-طلب مناقشة من النائب خالد العراقى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة ألفساد الإدارى والمالي.

8-طلب مناقشة من النائب خالد العراقى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من قدرات الشباب فى جميع المجالات وتوفير فرص عمل لهم لزيادة الإنتاج.

9-طلب مناقشة من النائب خالد العراقى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أراضى هيئة الأوقاف ومنع التعدى عليها.

10-طلب مناقشة من النائب طارق متولى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا بمصر.

11-طلب مناقشة من النائبة غادة صقر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية المزارع السمكية وحل مشاكلها وخاصة بمنطقة المثلث بمحافظة دمياط.

12-طلب مناقشة من النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مبادرة الكشف المبكر عن مرض فيروس سى وعلاج المرضى.

13-طلب مناقشة من النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تفعيل منصب أساتذة كليات الطب والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والرسائل العلمية لعودة قيام المستشفيات الجامعية بدورها فى خدمة المرضى.

14-طلب مناقشة من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الدين