بعد نداء عائلتها عبر “اليوم24” العثور على التلميذة المختفية في بني ملال وعودة الفرحة إلى عائلتها

علم “اليوم24″ أنه تم العثور، اليوم الأحد، في بني ملال، على التلميذة المختفية، فاطمة الزهراء، البالغة من العمر 17 سنة، والتي كانت قد اختفت لأزيد من 13 يوما.

وعبر والد التلميذة لـ”اليوم24” عن شكره لكل من ساهم في أيجاد ابنته، التي عادت إلى البيت، وهي في صحة جيدة، مشيرا إلى أن أفراد أسرتها فرحوا بعودتها بعد بحث طويل.

وكانت التلميذة قد اختفت في ظروف غامضة، الأسبوع الماضي، بعد ذهابها إلى الدراسة، حيث كانت تتابع دراستها بالسنة الأولى بكالوريا، قبل أن يتم العثور عليها، اليوم.