لاعب مانشستر يونايتد في مراكش.. ابنه الرضيع نجا من عضة حمار – صورة

يمضي لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيكتور لينديلوف، نهاية الأسبوع الحالي، في مدينة مراكش، رفقة أسرته الصغيرة، لكن حمارا كاد أن يفسد عليه استمتعاهم، إذ كان على وشك عض رجل رضيعهما.

ونشرت صحيفة “ذا صن” الشهيرة، أن زوجة لينديلوف، ماجا نيلسون، أنقدت ابنها من عضة حمار، كانت ستخلف عواقب خطيرة، لو لا انتباهها إلى ما كاد أن يحصل في الضيعة، التي تزورها مع أسرتها الصغيرة، أثناء رحلتهما الاستجمامية.

وكاد الحمار أن يعض قدم الرضيع، إذ حاول ذلك، غير أن زوجة لاعب مانشستر، انتبهت إلى الخطر، الذي حدق بابنها، فسحبته بسرعة، منقذة الموقف.

وتفاعلت زوجة لاعب مانستر، بالضحك حول ما حصل، ما يظهر استمتاعها بالأجواء، التي تعيشها في في المغرب.