في بيانها الختامي.. “مسيرة الشعب المغربي ضد صفقة القرن” تحذر من مقايضة فلسطين بالقضايا الوطنية

في بيانها الختامي، وجهت “مسيرة الشعب المغربي ضد صفقة القرن”، اليوم الأحد، في العاصمة الرباط، رسائل سياسية للداخل والخارج.

وقالت الهيئات السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية والجمعوية والنسائية والشبابية المشاركة في مسيرة اليوم، في بيانها الختامي المشترك، إنها “تؤكد انخراطها في معركة تحرير فلسطين والتصدي للمشروع الصهيوني الامبريالي المقيت”، مجددة إدانتها الشديدة لـ”صفقة القرن”، وتعتبر أن “هذا الإعلان المشؤوم يشكل عدوانا جديدا على فلسطين بل وعلى الأمة العربية والإسلامية، والتصدي له وإسقاطه واجب وطني وقومي وديني وإنساني”.

داخليا، اعتبرت الهيئات المشاركة في مسيرة اليوم، أن الموقف المغربي واضح وغير قابل لأي تأويل، مشددة على أن “أي موقف متخاذل، أيا كان صاحبه و مصدره، موقف مدان ولا يمثل رأي المغرب والمغاربة”.

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ووسط حديث عن مقترح إسرائيلي لابتزاز المغرب بقضية الوحدة الترابية من أجل قبوله بالتطبيع مع إسرائيل، حذرت الهيئات المشاركة في مسيرة اليوم، من أن أية محاولة للتفكير في المقايضة على فلسطين ولقدس بالقضايا الوطنية ستكون محاولة فاشلة ومدانة وستشكل خيانة لفلسطين، مضيفة أن “من يخون فلسطين يخون الوطن والأمة”.

وتشير الهيئات التي خرجت في مسيرة اليوم، إلى أن هذه الخطوة ليست إلا بداية لبرنامج نضالي متواصل وطنيا وإقليميا وعلى المستوى الدولي، داعية كل مكونات الشعب المغربي، إلى الانخراط المتواصل، من أجل إجهاض ما أسمته بصفقة العار، والتي تشكل حسب قولها مفصلا في مشروعهم لتصفية القضية الفلسطينية، والتي لا تقف آثارها عند فلسطين بل تتجاوزها إلى شعوب المنطقة والعالم.

يشار إلى أن جدلا كبيرا كانت قد أثارته تصريحات ملتبسة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارجح ناصر بوريطة، حول القضية الفلسطينية، ما استدعى خروج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتأكيد على الموقف المغربي الرسمي الرافض لصفقة القرن، ونقل رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.