ضمت قائمة 20 لاعبا لفريق إشبيلية، الذي سيواجه مساء اليوم فريق سيلطا فيغو بداية من السادسة والنصف لسحاب منافسات الدوري الإسباني، كلا من لاعبي المنتخب الوطني الحارس ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري.
وأقحم المدرب لوبياينغي البرازيلي دييغو كارلوس والمغربي بونو في اللائحة، في وقت استبعد فيه المهاجم منير الحدادي وأوليفير طوريس.
وجاء اعتماد مدرب إشبيلية على بونو في قائمة 20 لاعبا المرشحين للمشاركة في المباراة بعد تجاوزه الإصابة التي جعلته يخضع لعلاج من طرف الطاقم الطبي للممثل الأول لعاصمة الأندلس.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إشبيلية يستدعي بونو والنصيري لمباراة سيلطا فيغو والحدادي خارج اللائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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