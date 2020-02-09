العثماني يقود الوفد المغربي المشارك في القمة الافريقية والملف الليبي يطغى على جدول الأعمال

انطلقت، اليوم الأحد، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، القمة الافريقية الثالثة والثلاثين، بمشاركة مغربية.

ويقود رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الوفد المغربي المشارك في القمة، في الوقت الذي ستناقش القمة بشكل آساسي الملف الليبي، والذي يسعى المغرب لاستعادة دور الوساطة فيه بين أطراف النزاع.

وانطلقت القمة بكلمة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، أكد فيها “ضرورة الحل السياسي في ليبيا”.

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ولم يغفل افتتاح القمة الافريقية الحديث عن “صفقة القرن”، حيث قال فكي “نخشى من أن الخطة الأميركية لن تساهم في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن “مكافحة الإرهاب في إفريقيا شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفا أن الشراكة الأممية مع إفريقيا بالغة الأهمية.

وتنعقد القمة هذا العام بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، وتركز على العديد من الملفات، أبرزها مبادرة “إسكات البنادق” في إفريقيا، وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.