يوفنتوس يجدد اهتمامه بالبرازيلي كوتينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويلعب البرازيلي فيليب كوتينيو في بايرن ميونخ على سبيل الإعارة من برشلونة لمدة موسم مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

ومن المرجح ألا يفعل النادي البافاري بند الشراء، بسبب قيمته العالية، وعدم إحداث النجم البرازيلي الفارق المتوقع.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن كوتينيو كان على رادار يوفنتوس في الصيف الماضي، لكن انتهى به المطاف في بايرن، ومن المتوقع أن يعيد البيانكونيري اهتمامه في الصيف المقبل، في ظل حاجته للاعب وسط هجومي.

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ومن المتوقع حال اتخاذ بايرن قرار إعادة اللاعب إلى برشلونة وعدم تفعيل بند الشراء، أن يدخل يوفنتوس منافسة شرسة لضمه، خاصة وأن اللاعب من الصعب أن يبقى في البارسا بعد الأداء الهزيل رفقة الكتلان في السابق.

وستشهد الصفقة صراعًا من نوع خاص بين ليفربول وآرسنال من البريمييرليغ، وباريس سان جيرمان من فرنسا، إلى جانب يوفنتوس في إيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن قيمة كوتينيو قد تهبط إلى 80 أو 90 مليون يورو، لأنه لم يقدم أي طفرة أو إضافة حقيقية منذ رحيله عن ليفربول، رغم أنه انتقل للبارسا بمبلغ خيالي يقدر بـ145 مليون يورو.