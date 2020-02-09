مفاجأة: إنييستا رفضا عرضا للعودة إلى برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني خطط لاستعادة نجمه السابق، أندريس إنييستا، في الساعات الأخيرة على إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة تواصل مع إنييستا خلال الميركاتو الشتوي المنصرم من أجل عودته مرة أخرى إلى "كامب نو".

وأوضحت الصحيفة الكاتالونية بأن إنييستا رفض عرض برشلونة بأناقة حيث ما زال لديه عامين في عقده مع فيسيل كوبي، الفريق الذي يعتبر هو قائده، ولم يرغب في الرحيل عنه في منتصف الموسم.

وهذا العرض من قبل إدارة برشلونة لنجمها السابق إنييستا، البالغ من العمر 35 عاما، في محاولة لاستعادته مرة أخرى من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يعاني من الإصابات التي أصابت لاعبيه على صعيد خط الوسط والخط الهجومي، ويبدو أيضا تخطيطا رياضيا مميزا من قبل برشلونة لإرسال رسالة إلى لاعبيه الشباب مثل ريكي بويج وأرثر ميلو.

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جدير بالذكر، أن برشلونة يعاني منذ انطلاق العقد الجديد من عدم استقرار حيث تمت إقالة المدرب إرنستو فالفيردي وتعيين المدرب كيكي سيتين، بعدما رفض المدرب تشافي هيرنانديز من تولى المسؤولية في منتصف الموسم وترك فريق السد القطري في هذا التوقيت.

ثم الإصابات التي ضربت بعض اللاعبين المهمين مثل الأوروغواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي.. ثم فشل إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي بالتعاقد مع مهاجم رقم ""9" ليكون بديل لسواريز، كما أنه أخبرت كارليس بيريز بالبحث عن وجهة أخرى ليرحل إلى نادي روما الإيطالي.

ولم يتوقف الجدل داخل معقل كامب نو عند هذا الحد، بل خرج السكرتير التنفيذي إريك أبيدال خلال حواره مع صحيفة "سبورت" متهما الكثير من اللاعبين بالتسبب في إقالة إرنستو فالفيردي بعدم العمل الجاد، ليخرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرد عليه عبر رسالة نشرها على موقع "إنستغرام" طالبه خلالها بالنظر في قراراته والكشف عن أسماء اللاعبين الذين ذكرهم لأن هذا يشوه صورة الفريق ككل.

ويبدو أن هذه الأمور التي ضربت برشلونة مؤخرا كانت سببا واضحا في هزيمة الفريق الأخيرة أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا في الدور ربع النهائي بنتيجة 0-1، ليودع البطولة.