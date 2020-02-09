محلل سياسي: القوات المسلحة الإماراتية هي صمام حافظ للوطن العربي

الأحد 9 فبراير 2020

أكد المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتور عتيق جكة، أن احتفاء دولة الإمارات وقادتها اليوم الأحد، بعودة جنودها البواسل المشاركين بالمهمة الوطنية والإنسانية باليمن إلى أرض الوطن يحمل مجموعة من الرسائل الموجهة من الإمارات إلى شعبها والعالم.



وبين الدكتور عتيق جكة عبر تصريحاته وفقا لـموقع 24، أن لهذا الاحتفاء رسالة داخلية من الإمارات إلى المجتمع الإماراتي بأن القوات المسلحة مؤهلة أفضل تأهيل من نواح عسكرية وقدرات داخلية واستراتيجية، فضلاً عن أن قيادة الدولة تعتز وتفتخر بجنودها الذين قدموا تضحيات دفاعاً عن شرف الأمة العربية ضد المؤامرات الإقليمية ووقفت سداً منيعاً أمام المخططات التي تستهدف خاصرة الوطن العربي وتحديداً شبه الجزيرة العربية.

ولفت إلى أن هنالك أيضاً رسالة من قيادة الإمارات إلى القوات المسلحة بأن ما قدمه شباب الوطن هو محل فخر واعتزاز، وعليه هم يستقبلون اليوم من قبل أعلى قيادة سياسية في الدولة احتفاء بعودتهم إلى أرض الوطن واحتفاء بما قدموه خلال سنوات الماضية على أرض اليمن.

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وقال جكة: "وهناك رسالة من الإمارات إلى الدول المتآمرة الإقليمية بأن القوات المسلحة الإماراتية هي صمام حافظ للوطن العربي، ورادع للأطماع الإقليمية في المنطقة وذلك بما تملكه من خبرات قتالية ومهارات، وما حققته من مواقف شجاعة خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن أبرز هذه الرسائل هي رسالة إنسانية من الإمارات بأنها لم تقف ممسكة السلاح فقط بل تحمل أيضاً البناء والتشييد وتحرص على العمل الإنساني وإعادة الشرعية وهي دائماً بمواقفها الثابتة نصرة للضعفاء والمضطهدين في الوطن العربي.

وأكد أنه خلال الفترة الماضية وقفت الإمارات مع أشقائها بالمملكة العربية السعودية وفي اليمن، إذ قدم شباب الدولة خبراتهم ودعمهم للقوات الشرعية في اليمن واستطاعوا تحقيق الأهداف التي أرسلوا من أجلها.