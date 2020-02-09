الجامعة العربية تؤكد أهمية التنمية في تحقيق استقرار أفريقيا

الأحد 9 فبراير 2020

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أنه لا يمكن إطلاق عملية التنمية الشاملة في أفريقيا بمعزل عن تحقيق الاستقرار.



كلمة أبوالغيط جاءت خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ33 التي انطلقت، اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

متوجها في حديثه للسودانيين، قال الأمين العام للجامعة العربية "نشاركهم في تخطي الفترة الانتقالية التي تمر بها بلادهم، وندعمهم في مساعي إتمام عملية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة والاستقرار الاقتصادي".

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وفي الملف الليبي الذي يتصدر أجندة القمة، أشار إلى ما تبذله جامعة الدول العربية من جهود حثيثة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد، مؤكداً السعي الدائم لتثبيت الهدنة القائمة في هذا البلد وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

أما فلسطينيا فأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ثقته بأن أفريقيا ستواصل مساعيها في دعم القضية الفلسطينية.

وانطلقت في أديس أبابا اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، على مدار يومين.

وتناقش القمة عددا من الملفات، أبرزها: النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في القارة السمراء.