شكرا لقرائتكم خبر عن لكمح: تفجير منزلنا عمل غادر وجبان ولن يثنينا عن مواصلة عملنا في محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 قال قائد قوات التدخل السريع، جمال لكمح، إن "تفجير منزلنا من قبل عناصر القاعدة، عمل إرهابي غادر وجبان ولن يثنينا عن مواصلة عملنا في محاربة الإرهاب

وشن مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة هجوما على منزل قيادي في قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد (جنوب شرق محافظة أبين)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وقالت مصادر خاصة أن المسلحين هاجموا منزل قائد قوات التدخل السريع في المحفد الرائد "جمال لكمح" بعبوات ناسفة وقنابل. Advertisements وأضافت المصادر أن الهجوم أوقع إصابات بين عدد من سكان المنزل بينهم طفلان وامرأة. وطبقا للمصادر فقد أحدث الهجوم أضراراً كبيرة في المنزل. ولفتت المصادر إلى أن القيادي "جمال لكمح" لم يكن موجوداً في منزله لحظة وقوع الهجوم.

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