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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر قرارات تكليف جديدة خاصة بصحراء حضرموت.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، قرارات قضت بتكليف مديرا عاما لمكتب وزارة شؤون المغتربين بالوادي والصحراء ومدراء عموم لمديريات رخية وثمود وعمد.
ونص القرار الذي حمل الرقم 53 لسنة 2020م على تكليف الأخ علي محمد سالم باجري مديرا عاما لمكتب وزارة شؤون المغتربين بالوادي والصحراء.
كما نص القرار رقم 54 لسنة 2020م على تكليف الأخ أحمد عمر صالح بن عجيان مديرا عام لمديرية رخية، فيما نص القرار رقم 55 على تكليف الأخ نائف ناصر محمد المنهالي مديرا عاما لمديرية ثمود، ونص قرار اخر حمل الرقم 56 لسنة 2020م على تكليف الأخ مبارك عبدالله ناصر الضريبي مديرا عاما لمديرية عمد.
ونصت المادة الثانية في كل القرارات الصادرة اليوم عن محافظ حضرموت على العمل بها من تاريخ صدورها وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم اتجاهها.
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