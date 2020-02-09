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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرعى اتفاقية لصيانة وتجديد آلات الطباعة بدار باكثير بالمكلا والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم اتفاقية لصيانة وتجديد آلات الطباعة بمؤسسة دار باكثير للطباعة والصحافة والنشر وتوريد مواد أساسية تشغيلية لها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 297700 دولار.
ونصت الإتفاقية التي وقعت بين مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر ممثلة برئيس مجلس ادارتها الاستاذ خميس بافطيم وشركة ايكو سيستمز للصناعة والتسويق ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس بندر درهم، على صيانة وتجديد وتركيب قطع غيار لآلة السكرين وآلة طباعة أوفست اسبيت ماستر وآلة طباعة أوفست سينوهارا بحسب المواصفات الموضحة في وثائق الإتفاقية خلال فترة 6 أشهر تبدا من تاريخ التوقيع.
الجدير بالذكر أن آلات الطباعة الخاصة بمؤسسة دار باكثير قد تعرضت للتخريب وسرقة قطع أساسية منها أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا في العام 2015م.
حضر التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دار باكثير مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة الاستاذ عمر مطران.
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