اخبار العالم

البحسني يرعى اتفاقية لصيانة وتجديد آلات الطباعة بدار باكثير بالمكلا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرعى اتفاقية لصيانة وتجديد آلات الطباعة بدار باكثير بالمكلا والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم اتفاقية لصيانة وتجديد آلات الطباعة بمؤسسة دار باكثير للطباعة والصحافة والنشر وتوريد مواد أساسية تشغيلية لها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 297700 دولار.

 

ونصت الإتفاقية التي وقعت بين مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر ممثلة برئيس مجلس ادارتها الاستاذ خميس بافطيم وشركة ايكو سيستمز للصناعة والتسويق ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس بندر درهم، على صيانة وتجديد وتركيب قطع غيار لآلة السكرين وآلة طباعة أوفست اسبيت ماستر وآلة طباعة أوفست سينوهارا بحسب المواصفات الموضحة في وثائق الإتفاقية خلال فترة 6 أشهر تبدا من تاريخ التوقيع.

Advertisements

 

الجدير بالذكر أن آلات الطباعة الخاصة بمؤسسة دار باكثير قد تعرضت للتخريب وسرقة قطع أساسية منها أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا في العام 2015م.

 

حضر التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دار باكثير مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة الاستاذ عمر مطران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يرعى اتفاقية لصيانة وتجديد آلات الطباعة بدار باكثير بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا