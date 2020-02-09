شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. عناصر من تنظيم القاعدة يفجرون منزل مسئول أمني في أبين والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 أقدمت عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليوم، على تفجير منزل مسؤول امني بارز يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة ابين (جنوب اليمن).

وذكر مصدر في عمليات الحزام الامني في تصريح صحفي أن مسلحين يتبعون القاعدة قاموا فجر اليوم بتفجير منزل قائد التدخل السريع لقوات الحزام الامني في مديرية المحفد جمال لكمح العولقي. وأكد المصدر عدم سقوط اي ضحايا لأن المنزل لم يكن بداخله أحد

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