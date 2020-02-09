شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: زيادة الإرهاب واستمرار النزاعات أبرز التحديات أمام أفريقيا والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "مصر مستعدة لاستضافة القمة الأفريقية حول القوة المشتركة المقترحة".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة الأفريقية. Advertisements وأضاف في الكلمة ، أن زيادة الإرهاب واستمرار النزاعات أبرز التحديات أمام أفريقيا. وتابع" ندرك قيمة أمننا وحقوقنا والحفاظ على مقدرات شعبنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: زيادة الإرهاب واستمرار النزاعات أبرز التحديات أمام أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.