شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة في مطار الكويت بسبب خلل فني والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية هبوط طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطراريًا بعدما تلقت بلاغا من قائدها يفيد بحاجته لذلك بسبب وجود خلل فني في الطائرة.

وقالت الطيران المدني في بيان صحفي اليوم إن برج المراقبة تلقى بلاغا من قائد الطائرة في تمام الساعة 07ر12 ظهرا يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريا.

وأوضحت أنه تم التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذا الشأن ،مبينة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي.