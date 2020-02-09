شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ألف نازح من حلب وإدلب منذ ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غربي سوريا منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وأشار المرصد في بيان له اليوم إلى استمرار حركة النزوح من حلب وإدلب، واصفا الأمر بأنه جزء من خطة يعمل النظام السوري على تنفيذها من أجل إجبار المدنيين على النزوح بهدف السيطرة على مزيد من المناطق".

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عدداً كبيراً من النازحين يحاول الدخول سراً إلى تركيا عبر دفع أموال طائلة للمهربين.