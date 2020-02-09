زيدان يوضح حقيقة أزمته مع جاريث بيل

نفى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، وجود أي مشكلة مع لاعبه الويلزي جاريث بيل منعت استدعاءه مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيلعب دورا كبيرا في صفوف "الميرينجي" خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أوساسونا، يوم الأحد في الجولة الـ23 من الليجا: "دائما نتحدث وأنا لست هنا من أجل أن أحكي ما أقوله للاعبين، بيل لم يدرج في قوائم الريال مؤخرا لعدة أسباب، وقد كان متاحا دائما لكن يتوجب عليّ أن أختار".

وتابع: "نخوض مباراة أخرى يوم الأحد، وسيكون أمامنا مواجهات كثيرة حتى نهاية الموسم، وسوف أستدعي بيل لأنه لاعب نعلم أنه يستطيع أن يضيف الكثير للفريق".

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وفي هذا الصدد، أكد زيدان "ما أريده من بيل أن يكون في حالة جيدة من أجل المشاركة مع بقية اللاعبين".

واستطرد: "لديّ 25 لاعبا حاليا متاحين، ينبغي أن أعد القائمة ولا شيء سوى ذلك، لا توجد أي مشكلة، بيل سيواصل العمل كما يفعل حاليا وسوف نعتمد عليه بالتأكيد".

ولم يؤكد زيدان ما إذا كان سيستدعي اللاعب الويلزي أم لا للمشاركة في المباراة المرتقبة الأحد في بامبلونا.

وقال المدرب الفرنسي: "المشكلة التي تقف أمامي حاليا أن اللاعب يريد الدخول في القائمة واللعب، وما ينبغي أن يكون عليه الجميع هو الاستعداد بنسبة 100%، ولاحقا تكون المعضلة أمامي في اختيار المناسب لكل مباراة".

واختتم بقوله: "لا يوجد قرار بشأن بيل، لأنه لا توجد مشكلة من الأساس، ولا يعني شيئا عدم استدعائه خلال المباراتين السابقتين، أعرف أنه سيفيدنا في المباريات المقبلة خلال الموسم".