القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع كل تحرك سعودي إماراتي رسمي تظهر روح المحبة والتعاون والإخاء بين الشقيقتين ينبح الإخونجية، ويبدأ ذبابهم الإلكتروني في شن حملاتهم الخبيثة لاستهداف وضرب علاقة العروبة ورابطة الدم التي تجمع بين البلدين، وهي بعد كل حملة تزداد قوة ومتانة يوما بعد يوم.
#الصقور_المخلصين.. هاشتاق يحتفي بجنود الإمارات البواسل
شهداء الإمارات.. بطولات خالدة على امتداد تراب اليمن
تحالف عربي سعودي إماراتي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ التي تغذي الحاضر والمستقبل.
بداية من مساندة المصريين في حرب أكتوبر عام 1973، ووقف تصدير النفط للدول المساندة لإسرائيل، مرورا بدعمهما دحر عدوان صدام حسين على الكويت عام 1991، وتأسيسهما حلفا استراتيجيا متينا يعد الأبرز عربيا عام 2015، فضلا عن حرب الدفاع عن الشرعية في اليمن، وصولا لوقف رياح الفوضى العاتية عقب ما سمي "الربيع العربي".
حفظ الله أبناء سلمان وعيال زايد للحب والوفاء، فالسعودي إماراتي والإماراتي سعودي.
علاقات تاريخية لا تحكمها لغة المصالح، بل مصير مشترك موثق بالتضحيات والبذل والعطاء، فلا نامت أعين الجبناء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والإمارات.. قلب العروبة النابض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.