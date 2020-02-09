السعودية والإمارات.. قلب العروبة النابض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع كل تحرك سعودي إماراتي رسمي تظهر روح المحبة والتعاون والإخاء بين الشقيقتين ينبح الإخونجية، ويبدأ ذبابهم الإلكتروني في شن حملاتهم الخبيثة لاستهداف وضرب علاقة العروبة ورابطة الدم التي تجمع بين البلدين، وهي بعد كل حملة تزداد قوة ومتانة يوما بعد يوم.

#الصقور_المخلصين.. هاشتاق يحتفي بجنود الإمارات البواسل

شهداء الإمارات.. بطولات خالدة على امتداد تراب اليمن

تحالف عربي سعودي إماراتي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ التي تغذي الحاضر والمستقبل.

Advertisements

بداية من مساندة المصريين في حرب أكتوبر عام 1973، ووقف تصدير النفط للدول المساندة لإسرائيل، مرورا بدعمهما دحر عدوان صدام حسين على الكويت عام 1991، وتأسيسهما حلفا استراتيجيا متينا يعد الأبرز عربيا عام 2015، فضلا عن حرب الدفاع عن الشرعية في اليمن، وصولا لوقف رياح الفوضى العاتية عقب ما سمي "الربيع العربي".

حفظ الله أبناء سلمان وعيال زايد للحب والوفاء، فالسعودي إماراتي والإماراتي سعودي.

علاقات تاريخية لا تحكمها لغة المصالح، بل مصير مشترك موثق بالتضحيات والبذل والعطاء، فلا نامت أعين الجبناء.