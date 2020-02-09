مسؤولة أفريقية تشيد بدور مصر في حل نزاعات القارة

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رشا عمارالأحد 2020/2/9 03:51 م بتوقيت أبوظبي
السفيرة نميرة نجم برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
أشادت السفيرة نميرة نجم، المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي، بدور مصر القوي في حل النزاعات بالقارة السمراء.
وقبل يومين، فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020-2022، خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد قبيل القمة الـ33 لرؤساء وحكومات القارة التي انطلقت اليوم الأحد.
وتعليقا على هذا الفوز، قالت نجم في تصريحات لـ"العين الإخبارية" "إن عودة مصر لمجلس الأمن والسلم له أهمية قصوى لدفع العمل السياسي الأفريقي، باعتبار أنها دولة كبيرة ذات ثقل في محيطها وقارتها السمراء".
ولفتت المسؤولة إلى أن مجلس السلم والأمن من أهم آليات وأجهزة الاتحاد الأفريقي سياسيا، ولذلك تستطيع مصر من خلاله المساهمة والمشاركة في استكمال دورها".
وأضافت "تستطيع مصر من خلال مجلس السلم والأمن طرح رؤيتها ودفع وتفعيل القضايا الخاصة بوضع استراتيجيات موحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف بالقارة، بحكم خبراتها في تصفية البؤر الإرهابية لديها، بالإضافة إلى مواجهة النزاعات المسلحة والنزوح القسري في أماكن التوتر المشتعلة، والعنف المسلح في ليبيا ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد وغرب أفريقيا والصومال وجنوب السودان".
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا القمة الأفريقية الـ33، التي تتصدر أجندتها ملفات عدة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب، والملف الليبي، وإسكات صوت السلاح في القارة السمراء.
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