5 حقائق عن أذربيجان.. "أرض النار" التي تتأهب لتجديد دمائها

يتوجه الناخبون في أذربيجان إلى صناديق الاقتراع الأحد، في انتخابات برلمانية مبكرة يُنظر لها كخطوة من الرئيس إلهام علييف لإنشاء برلمان أكثر شبابا وفاعلية، لدفع وتيرة إصلاحات اقتصادية.

وكان علييف دعا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في ديسمبر/كانون الأول، قبل 9 أشهر من موعدها الرسمي، ما رآه مسؤولون من حزبه الحاكم "أذربيجان الجديدة" خطوة لـ"دعم سياسة الرئيس بشأن الإصلاحات"، وتجديد دماء نظامه بتغيير بعض القيادات.

ونستعرض فيما يلي 5 حقائق يجب معرفتها عن هذا البلد الغني بالنفط والغاز، والواقع على بحر قزوين.

أرض النار

شعلات النار الطبيعية التي يصدرها التراب الأذربيجاني الغني بالغاز دفعت السكان إلى منح بلدهم لقب "أرض النار".

وتشبيه أذربيجان بالنار رائج بشكل واسع في البلاد، إذ تستخدم باكو تعبير "أرض النار" في حملاتها السياحية، كما أن عبارة "أشعل نارك" اعتمدت شعاراً لمسابقة "يورفيجن" 2012، التي نظمت في العاصمة الأذربيجانية.

واتخذت الشعلة كذلك شعاراً لأذربيجان، كما يطلق على ناطحات السحاب الثلاث البارزة في باكو، والتي باتت رمزاً للعاصمة اسم "أبراج اللهب".





كهف أزوخ

يعد أحد المعالم الطبيعية الأكثر أهمية في أذربيجان، ويقع في منطقة ناجورني قره باغ، الجمهورية الانفصالية التي تسيطر عليها أرمينيا منذ اندلاع حرب بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي.

وتعد هذه المتاهة الكلسية موقعاً مهماً لعلم الأحياء القديمة، إذ عُثر فيها على بقايا إنسان قديم عمرها مليون عام ونصف، ما يجعلها من أقدم المواقع التي سكنها الإنسان في العالم.

فنون المقام

يمثل المقام الأذربيجاني مزيجاً من الشعر الكلاسيكي والارتجال الموسيقي، وهو نوع موسيقي تقليدي يعكس تاريخ أذربيجان الطويل، ويعد مزيجاً لاتصالها مع الفرس والأرمنيين والجورجيين والشعوب التركية الأخرى.

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ويقوم المغني الرئيسي، يرافقه عازفون على آلات تقليدية مثل التار (آلة وترية) والكمنجة والدف، بارتجالات موسيقية وشعرية.

وسجلت مقامات أذربيجانية على "لوحة فوياجر الذهبية"، التي أرسلت على متن مسبار عام 1977 إلى الفضاء، إلى جانب لوحة أخرى مماثلة على متن مسبار آخر تحتوي على تسجيلات ومعلومات عن الأرض.





حصان قره باغ

حصان قره باغ هو الحيوان الوطني لأذربيجان؛ وهو حصان صغير الحجم، جبلي، معروف بقدرته على التحمل وسرعته، كما أنه مهدد بالانقراض منذ بدايات القرن العشرين، ويوجد منه اليوم أقل من ألف حصان في العالم.

وهو أول نسل من الأحصنة تدرجه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وبفضل ميزاته يعدّ حصان قره باغ مثالياً لممارسة لعبة الشوغان التقليدية الشبيهة بلعبة البولو.

سلالة علييف

بحسب دستورها، أذربيجان جمهورية ديمقراطية، تحكمها منذ أكثر من 50 عاماً عائلة آل علييف.

وفي عام 1969، وصل حيدر علييف، المدير المحلي للاستخبارات السوفييتية (كي جي بي)، إلى السلطة وبقي فيها إلى ما بعد استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991.

وبعد وفاته عام 2003 خلفه ابنه إلهام، وفي عام 2017 عين إلهام علييف زوجته مهربان نائبة له ومنحها أهم وسام في أذربيجان، ميدالية حيدر علييف.





والأحد، يختار الناخبون في أذربيجان مرشحين لشغل 125 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلسين، والذي يُنتخب كل 5 سنوات من خلال التصويت على مرشحين بالنظام الفردي في الدوائر الانتخابية.



ويتولى علييف السلطة منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2003، قبل شهرين من وفاة والده الذي حكم البلاد لـ10 سنوات.

وفاز إلهام علييف في الانتخابات التي جرت في 2008 و2013 و2018، وبعد استفتاءين منفصلين تم إلغاء الحد الأقصى لفترات تولي الرئاسة، والذي كان مدتين فقط، وتمديد فترة الرئاسة من 5 سنوات إلى 7 سنوات.