الإمارات تضمد جراح اليمنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دولة الإمارات أعادت تأهيل عشرات المستشفيات اليمنية، حيث زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وافتتحت عيادات حديثة لأول مرة لعلاج جرحى الحرب داخل اليمن. شهداء الإمارات.. بطولات خالدة على امتداد تراب اليمن القوات الإماراتية.. ملاحم بطولية دحرت "القاعدة" من جنوب اليمن

الإمارات قدمت أيضا المساعدات الطبية لليمنيين المحاصرين عبر منظمة الصحة العالمية، حيث تلقى 11,4 مليون يمني العلاج الطبي، ووزعت مئات الكراسي الكهربائية لجرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة.

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