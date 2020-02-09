فلسطين تنشد الدعم الأفريقي أيضا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يتطلب جهودا دولية شاملة بمشاركة أفريقية.

وقال إشتيه في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بأديس أبابا "نعوّل على استمرار الدعم الأفريقي للشعب الفلسطيني من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لأزمتنا".

وأضاف "الخطة الأمريكية المقترحة للسلام تفتقر إلى مرجعيات دولية وتخالف القوانين الدولية وتحرمنا من الاستقلال، كما أنها تسعى لشرعنة الأمر الواقع".



مستطردا "ملتزمون بالحل السياسي على أساس قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأذرعنا مفتوحة للسلام الجاد الذي يحترم سيادتنا".

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وانطلقت في أديس أبابا، اليوم الأحد، قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا".

وتناقش القمة -التي تنعقد على مدار يومين- عددا من الملفات، أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة بالقارة السمراء.

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس محمود عباس في أعمال القمة الأفريقية، غير أنه تعذر حضوره لارتباطه باجتماع آخر في مجلس الأمن الدولي في التوقيت نفسه، وفق ما صرح به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق لـ"العين الإخبارية".

ويُنتظر وصول الرئيس محمود عباس إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، لطرح مشروع قرار فلسطيني حول خطة السلام الأمريكية للتصويت.

ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وتنصّ على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبوديس الواقعة إلى الشرق من القدس المحتلة.