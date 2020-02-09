- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأحد 2020/2/9 02:37 م بتوقيت أبوظبي
أنطونيو جوتيريس يتحدث للزعماء الأفارقة
أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية مكافحة الإرهاب في أفريقيا، معتبرا أنها أهم دعائم التنمية المستدامة، مشيدا في الوقت نفسه بمبادرة "إسكات البنادق" بالقارة.
وأكد جوتيريس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ 33 بأديس أبابا، الأحد، أهمية الشراكة الأممية مع قارة أفريقيا.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن استقرار هذا البلد أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية.
وتابع "نكرر تأكدينا على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، ووقف التدخلات الخارجية هناك".
ومضى في حديثه، قائلا "الأزمة في ليبيا مأساوية، وعلينا بذل مزيد من الجهود في سبيل حلها".
وانطلقت في أديس أبابا اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، على مدار يومين.
وتناقش القمة عددا من الملفات، أبرزها: النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في القارة السمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريس لزعماء أفريقيا: مكافحة الإرهاب أهم دعائم التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.