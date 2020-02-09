جوتيريس لزعماء أفريقيا: مكافحة الإرهاب أهم دعائم التنمية

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية مكافحة الإرهاب في أفريقيا، معتبرا أنها أهم دعائم التنمية المستدامة، مشيدا في الوقت نفسه بمبادرة "إسكات البنادق" بالقارة.

وأكد جوتيريس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ 33 بأديس أبابا، الأحد، أهمية الشراكة الأممية مع قارة أفريقيا.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن استقرار هذا البلد أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية.

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وتابع "نكرر تأكدينا على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، ووقف التدخلات الخارجية هناك".





ومضى في حديثه، قائلا "الأزمة في ليبيا مأساوية، وعلينا بذل مزيد من الجهود في سبيل حلها".

وانطلقت في أديس أبابا اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، تحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، على مدار يومين.

وتناقش القمة عددا من الملفات، أبرزها: النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في القارة السمراء.