سالفيني: كنت أدافع عن إيطاليا عندما رفضت دخول المهاجرين إليها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين في إيطاليا ماتيو سالفيني

أكد زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين في إيطاليا ماتيو سالفيني إنه كان يدافع عن إيطاليا عندما رفض دخول المهاجرين العالقين للبلاد أثناء توليه منصب وزير الداخلية.

وجاءت تصريحات سالفيني بينما يستعد البرلمان الإيطالي هذا الأسبوع للتصويت على ما إذا كان يجب محاكمته أم لا .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سالفيني قال" إنه لأمر جنوني، لا أعلم حجم التكلفة من حيث الرجال والأموال لإظهاري على إنني مجرم، ولكنني لست خائفا وسوف أشرح في المحكمة إنني كنت أدافع عن بلدي".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل على ما إذا كان يجب أن تتم محاكمة سالفيني لاتهامه بالخطف من خلال رفض السماح لسفينة تابعة لخفر السواحل، على متنها 131 مهاجرا في عرض البحر المتوسط، بالرسو في صقلية في تموز/يوليو الماضي.

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وقال سالفيني لصحيفة لا ستامبا الإيطالية إنه كان يطبق سياسة الحكومة وينتظر أن تقبل دول الاتحاد الأوروبي المهاجرين.

وكانت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ قد صوتت في قرار غير ملزم الشهر الماضي لصالح السماح بمحاكمة سالفيني.