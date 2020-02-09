شكرا لقرائتكم مذبحة ثانية غامضة بمصر.. أسرة كاملة مقتولة شنقاً ورمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - للمرة الثالثة خلال أسابيع قليلة والثانية خلال أسبوع واحد، تعثر الأجهزة الأمنية المصرية على أسرة كاملة مقتولة بطريقة غامضة.

وعثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة، صباح اليوم الأحد، على 3 جثث من أسرة واحدة داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تبين أن الزوجة مقتولة شنقا و"بكوفية" خاصة بزوجها، فيما عثر على جثتي الزوج ورضيعتهما ملقتين في منور العقار ومصابتين بكسور شديدة ومتفرقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الزوجة تبلغ من العمر 34 عاما، وأن الزوج يعمل مقاولًا، ويبلغ من العمر 45 عاما، ومصاب بكسور متفرقة بالجسم، وكسر في قاع الجمجمة، بينما عثر على جثة ابنتهما البالغة من العمر 9 أشهر وبها كسور في قاع الجمجمة.

واستدعت الأجهزة الأمنية الجيران وأقارب الأسرة ومعارفهم للاستماع لأقوالهم، ومعرفة آخر من زار الأسرة، وطبيعة علاقاتها للوصول للمتهمين وكشف ملابسات الحادث الغامض.

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يأتي هذا بعد الكشف عن مذبحة عائلية بمحافظة البحيرة شمال مصر، الثلاثاء الماضي، حيث عثر على أسرة مكونة من 5 أفراد مقتولين بالسم والشنق داخل منزلهم.

وكشف مصدر أمني أن قسم شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة تلقى بلاغًا بالعثور على جثث أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد مقتولين داخل منزلهم بعزبة علي خضر التابعة لقرية الإنشا بدائرة المركز.

وتبين أن الجثث الخمس لنقاش وزوجته وأبنائه الثلاثة، حيث تبين أن بعض أفراد الأسرة قتلوا بالسم فيما عثر على آخرين، بينهم الأب، مشنوقين.

وفي 6 يناير الماضي، شهدت محافظة البحيرة مذبحة أيضا راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد عثر على جثامينهم مقطعة الأيدي وبها طعنات داخل منزلهم، وتم الوصول للقاتل، ويعمل جزاراً ويقيم في قرية مجاورة وارتكب جريمته لسرقة 4 رؤوس ماشية تمتلكها الأسرة.